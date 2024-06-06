Сын Анфисы Чеховой сбежал из России к отцу в Грузию

Сын телеведущей Анфисы Чеховой улетел из России к своему отцу, актёру Гураму Баблишвили, на всё лето. Об этом Чехова сообщила в своём микроблоге, отметив, что Соломон летел один в сопровождении сотрудника аэропорта.
Анфиса родила сына в 2012 году и после расставания с Гурамом в 2017 году всегда поддерживала общение сына с отцом.
Соломон регулярно посещает Грузию, где живёт семья Баблишвили, и хорошо знает грузинский язык и культуру. Ранее Анфиса Чехова высмеяла телеведущую Викторию Боню на красной дорожке Каннского кинофестиваля.
Кошки — отважные создания.