Сын Анфисы Чеховой сбежал из России к отцу в Грузию

Сын Анфисы Чеховой уехал на лето к отцу в Грузию

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын телеведущей Анфисы Чеховой улетел из России к своему отцу, актёру Гураму Баблишвили, на всё лето. Об этом Чехова сообщила в своём микроблоге, отметив, что Соломон летел один в сопровождении сотрудника аэропорта.

Фото: инстаграм аккаунт Анфисы Чеховой

Анфиса родила сына в 2012 году и после расставания с Гурамом в 2017 году всегда поддерживала общение сына с отцом.

Соломон регулярно посещает Грузию, где живёт семья Баблишвили, и хорошо знает грузинский язык и культуру. Ранее Анфиса Чехова высмеяла телеведущую Викторию Боню на красной дорожке Каннского кинофестиваля.