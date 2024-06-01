Актёр Сергей Безруков показал свои детские фото в День защиты детей

Звезда сериала "Бригада" Сергей Безруков рассказал, что для него значит детство.
Безруков разметил в "Инстаграме"* детские фото в честь праздника День защиты детей
Актёр объяснил, что для него детство — это рыбалка с отцом, катание на велосипеде, летние каникулы у бабушки и у дедушки.
"Детство — это воспоминания, которые навсегда остаются с нами и влияют на нас, даже когда мы этого не замечаем", — написал народный артист России в личном микроблоге.
Безруков напомнил о том, что многие дети лишены настоящего детства, так как живут "без семьи, без дома, без любви".
Он призвал помочь обездоленным детям и рассказал, как стать благотварителем через фонд "Измени одну жизнь".
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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