Желавшая стать мальчиком дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли вслед за сестрой отказалась от фамилии отца

TMZ: дочь Джоли и Питта Шайло официально отказалась от фамилии знаменитого отца

Дочь голливудских актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло официально отказалась от фамилии отца. Об этом сообщает TMZ.

Фото: youtube.com by канал De'Longhi Global is licensed under public domain

Так, в честь своего 18-летия девушка начала процедуру по смене документов. Теперь она планирует носить имя Шайло Джоли без приставки Питт. Голливудский актёр пока не отреагировал на решение наследницы.

Шайло призывала родителей помириться по случаю её совершеннолетия. Она отмечала, что им пора повзрослеть. Источник одного из таблоидов говорил, что девушка устала от разбирательств артистов.

Джоли и Питт подали на развод в 2016 году, бракоразводный процесс завершился в 2019 году. В настоящее время бывшие возлюбленные судятся из-за совместно нажитого имущества.

Ранее стало известно, что Анастасия Заворотнюк проходила лечение бесплатно.