Желавшая стать мальчиком дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли вслед за сестрой отказалась от фамилии отца

Дочь голливудских актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло официально отказалась от фамилии отца. Об этом сообщает TMZ.

