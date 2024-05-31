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"Перепробовала все методы": врачи рассказали, как пытались вылечить больную раком Заворотнюк

Shot: врачи лечили актрису Анастасию Заворотнюк бесплатно из-за любви к ней

1:02
Шоу-бизнес

Врачи оказывали актрисе Анастасии Заворотнюк бесплатную медицинскую помощь, так как любили её и уважали за талант. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Shot: врачи лечили актрису Анастасию Заворотнюк бесплатно из-за любви к ней
Фото: instagram.com by личный аккаунт Анастасии Заворотнюк в Инстаграм is licensed under public domain

В последнее время Заворотнюк проходила лечение в подмосковной клинике, где отказались брать с неё плату. Умерла артистка в хосписе.

Один из медиков, консультировавших актрису, признался в разговоре с каналом, что Заворотнюк сделали две операции, а также изготовили для неё индивидуальную вакцину в рамках экспериментального метода лечения.

Врачи считают, что подобранное лечение помогло продлить Заворотнюк жизнь. Они сдали клетки опухоли актрисы в Институт молекулярной биологии имени Энгельгардта, чтобы там подобрали вирусы для разрушения злокачественной опухоли.

Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в ночь на 30 мая. Ей было 53 года.

Ранее стало известно об отъезде сестры Жанны Фриске из России.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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