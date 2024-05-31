"Перепробовала все методы": врачи рассказали, как пытались вылечить больную раком Заворотнюк

Врачи оказывали актрисе Анастасии Заворотнюк бесплатную медицинскую помощь, так как любили её и уважали за талант. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
В последнее время Заворотнюк проходила лечение в подмосковной клинике, где отказались брать с неё плату. Умерла артистка в хосписе.
Один из медиков, консультировавших актрису, признался в разговоре с каналом, что Заворотнюк сделали две операции, а также изготовили для неё индивидуальную вакцину в рамках экспериментального метода лечения.
Врачи считают, что подобранное лечение помогло продлить Заворотнюк жизнь. Они сдали клетки опухоли актрисы в Институт молекулярной биологии имени Энгельгардта, чтобы там подобрали вирусы для разрушения злокачественной опухоли.
Анастасия Заворотнюк ушла из жизни в ночь на 30 мая. Ей было 53 года.
Ранее стало известно об отъезде сестры Жанны Фриске из России.
Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.