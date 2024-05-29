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Поцеловавшая Чуйкова актриса Муцениеце решилась на преображение

Актриса Агата Муцениеце обновила имидж на фоне романа с Иваном Чуйковым

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Шоу-бизнес

Актриса Агата Муцениеце показала в личном блоге результат преображения, на которое решилось на фоне романа с ведущим Иваном Чуйковым.

Актриса Агата Муцениеце обновила имидж на фоне романа с Иваном Чуйковым
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Агаты Муцениеце в Инстаграм is licensed under public domain

Артистка отправилась в салон красоты, в котором осветлила волосы и затонировала их. После всех процедур она похвасталась своим внешним видом перед поклонниками.

Агата Муцениеце и Иван Чуйков были ведущими премии телеканала RU. TV и завершили церемонию своим поцелуем. Шоумен Александр Ревва заявил, что у возлюбленных всё только начинается.

Актриса воспитывает двоих детей от актёра Павла Прилучного. Бывший муж подал на артистку в суд из-за прав их несовершеннолетних детей.

Ранее Кристина Орбакайте возмутила россиян выступлением в Монако без фонограммы.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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