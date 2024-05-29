Поцеловавшая Чуйкова актриса Муцениеце решилась на преображение

Актриса Агата Муцениеце показала в личном блоге результат преображения, на которое решилось на фоне романа с ведущим Иваном Чуйковым.
Артистка отправилась в салон красоты, в котором осветлила волосы и затонировала их. После всех процедур она похвасталась своим внешним видом перед поклонниками.
Агата Муцениеце и Иван Чуйков были ведущими премии телеканала RU. TV и завершили церемонию своим поцелуем. Шоумен Александр Ревва заявил, что у возлюбленных всё только начинается.
Актриса воспитывает двоих детей от актёра Павла Прилучного. Бывший муж подал на артистку в суд из-за прав их несовершеннолетних детей.
Ранее Кристина Орбакайте возмутила россиян выступлением в Монако без фонограммы.
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