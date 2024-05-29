"Очень тяжело ей": россияне возмутились пением Орбакайте без фонограммы

Живущая в США певица Кристина Орбакайте выступила в одном из ресторанов в Монако. Видео её исполнения песни без фонограммы появилось в Сети.
Кристина Орбакайте стала гостьей на празднике, который отмечала девушка по имени Анжелика. Имениннице артистка посвятила песню "Просто любить тебя", которую постоянно прерывала возгласами.
"Просто любить… кого? Анжелику!" — кричала в микрофон исполнительница.
Российских поклонников возмутило выступление Орбакайте в европейском баре — они отметили, что у неё отсутствует голос.
"Не поёт, а кричит здесь", — написал один из комментаторов.
Кристина Орбакайте 25 мая отметила свой день рождения в компании мужа и друзей.
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