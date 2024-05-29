"Очень тяжело ей": россияне возмутились пением Орбакайте без фонограммы

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Кристина Орбакайте выступила в ресторане в Монако без фонограммы

0:56
Шоу-бизнес

Живущая в США певица Кристина Орбакайте выступила в одном из ресторанов в Монако. Видео её исполнения песни без фонограммы появилось в Сети.

Кристина Орбакайте выступила в ресторане в Монако без фонограммы
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Кристины Орбакайте в Инстаграм is licensed under public domain

Кристина Орбакайте стала гостьей на празднике, который отмечала девушка по имени Анжелика. Имениннице артистка посвятила песню "Просто любить тебя", которую постоянно прерывала возгласами.

"Просто любить… кого? Анжелику!" — кричала в микрофон исполнительница.

Российских поклонников возмутило выступление Орбакайте в европейском баре — они отметили, что у неё отсутствует голос.

"Не поёт, а кричит здесь", — написал один из комментаторов.

Кристина Орбакайте 25 мая отметила свой день рождения в компании мужа и друзей.

Ранее телеведущая Елена Николаева впервые показала лицо новорождённого сына.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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