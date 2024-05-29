Эмигрировавший в США Никита Пресняков вынужден снижать стоимость дачи Аллы Пугачёвой для продажи

Соседка внука советской певицы Аллы Пугачёвой Никиты Преснякова в Бережках в беседе с "КП" рассказала, что музыкант недавно прилетал на родину одним днём для продажи дома.
Она пояснила, что сама исполнительница много лет не появляется на территории, так как отдала дом внуку.
Выяснилось также, что Пресняков снизил стоимость жилья, выставленного на продажу, на семь миллионов рублей. Жители Бережков уверены, что эмигрировавшему в США артисту требуются деньги.
В настоящее время дом Преснякова, полученный от знаменитой бабушки, выглядит заброшенным. Там проживает только кухарка Лена, которой платит зарплату Алла Пугачёва.
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