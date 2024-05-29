Стало известно, почему жена комика Мусагалиева не работает последние 16 лет

Жена комика Мусагалиева не работает 16 лет из-за заботы о детях и семье

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Комик Азамат Мусагалиев в YouTube-шоу "Есть вопросики" с Идой Галич признался, что его супруга Виктория не работает последние 16 лет. Женщина взяла на себя обязанность заботиться о детях и семье, пока знаменитый муж зарабатывает деньги.

Фото: youtube.com by канал Galich Ida is licensed under public domain

Юморист отметил, что его жена никак не поменялась после того, как он стал больше зарабатывать. Свою супругу Мусагалиев охарактеризовал как "настоящую".

При этом Азамат заверил, что поддержит любимую женщину, если она захочет вновь работать или развиваться в медиапространстве.

"Я никогда не препятствовал её развитию. Она занимается детьми. Она никогда не стремилась стать блогером или психологом", — отметил Мусагалиев.

В прошлом году у Азамата и Виктории родился сын, и они стали многодетными родителями. Также они воспитывают двоих дочерей.

Ранее в этом же шоу Азамат Мусагалиев рассказал, почему ушёл с телеканала ТНТ.