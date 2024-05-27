Светлана Пермякова: "Привези мне КамАЗ кирпичей!" — актриса раскрыла детали личной жизни

Светлана Пермякова, известная по роли в сериале "Интерны", была официально замужем один раз. После развода с Евгением Бодровым у нее родилась дочь Варя от Максима Скрябина.
Недавно актриса призналась, что счастлива в новых отношениях, хотя замуж не собирается. Пермякова подчеркнула, что ценит поступки больше, чем слова, и сейчас ей важнее реальная помощь, как привезти КамАЗ кирпичей для строительства загородного дома, чем красивые жесты.
В 90-е Пермякова играла в КВН за команду Пермского государственного университета и команду "Парма", где выступала в дуэте с Жанной Кадниковой.
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