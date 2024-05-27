"Маша попала в больницу": Лера Кудрявцева поделилась тревожными новостями о здоровье дочери

Лера Кудрявцева рассказала о проблемах со здоровьем у пятилетней дочери Маши

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в Instagram*, что её пятилетняя дочь Маша оказалась в больнице из-за проблем со здоровьем.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

У девочки постоянно забит нос, поэтому врачи назначили компьютерную томографию для исключения синусита. Кудрявцева рассказала, что Маша очень боялась процедуры, и родители были с ней, чтобы поддержать.

Маша родилась в 2018 году от футболиста Игоря Макарова после успешной третьей попытки ЭКО. У Кудрявцевой также есть сын Жан от брака с барабанщиком группы "Ласковый май" Сергеем Ленюком.

* — запрещенная социальная сеть в России.