"Маша попала в больницу": Лера Кудрявцева поделилась тревожными новостями о здоровье дочери

Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила в Instagram*, что её пятилетняя дочь Маша оказалась в больнице из-за проблем со здоровьем.
У девочки постоянно забит нос, поэтому врачи назначили компьютерную томографию для исключения синусита. Кудрявцева рассказала, что Маша очень боялась процедуры, и родители были с ней, чтобы поддержать.
Маша родилась в 2018 году от футболиста Игоря Макарова после успешной третьей попытки ЭКО. У Кудрявцевой также есть сын Жан от брака с барабанщиком группы "Ласковый май" Сергеем Ленюком.
* — запрещенная социальная сеть в России.
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