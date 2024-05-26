Станислав Садальский остался в восторге от нового ТВ-шоу: "Они сделали этот вечер"

Станислава Садальского покорило новое телевизионное шоу.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" похвалил шоу на канале "Россия-1" "Поймай меня, если сможешь".
"Они сделали этот вечер. Буду обязательно смотреть дальше. В восторге от всех конкурсантов!" — поделился впечатлениями актёр в "Живом журнале".
Идея шоу заключается в том, чтобы подкидывать знаменитостям и зрителям непростые задачки. Участники стараются запутать публику. Аудитория же должна догадаться, кто из участников поёт, а кто притворяется.
"Было смешно", — отметил заслуженный артист РСФСР.
Ранее Садальского восхитил полуфинал "Евровидения".
Зола - это одно из самых простых и дешевых удобрений, которое можно использовать для удобрения растений в саду. Однако не все растения любят золу, и ее неправильное применение может привести к негативным последствиям. В этой статье мы рассмотрим пять наиболее распространённых ошибок, которые совершают садоводы, используя золу как удобрение.