Станислав Садальский остался в восторге от нового ТВ-шоу: "Они сделали этот вечер"

Садальский похвалил новое ТВ-шоу: "Было смешно"

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Станислава Садальского покорило новое телевизионное шоу.

Фото: pxhere.com by rafabendo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" похвалил шоу на канале "Россия-1" "Поймай меня, если сможешь".

"Они сделали этот вечер. Буду обязательно смотреть дальше. В восторге от всех конкурсантов!" — поделился впечатлениями актёр в "Живом журнале".

Идея шоу заключается в том, чтобы подкидывать знаменитостям и зрителям непростые задачки. Участники стараются запутать публику. Аудитория же должна догадаться, кто из участников поёт, а кто притворяется.

"Было смешно", — отметил заслуженный артист РСФСР.

Ранее Садальского восхитил полуфинал "Евровидения".