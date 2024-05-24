"О, нет": Фриске не собирается присутствовать на похоронах сестры, скончавшейся от рака

Наталья Фриске не приедет на похороны сестры, умершей от рака

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сестра певицы Жанны Фриске, блогерша Наталья Фриске в соцсетях призналась, что не сможет попрощаться с родственницей Татьяной Гончаренко, скончавшейся от рака.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Натальи Фриске в Инстаграм is licensed under public domain

Она отметила, что похороны пройдут в Одессе, поэтому у нее нет возможности приехать.

Она выложила снимок поезда и попросила поклонников угадать, куда отправляется. Большинство предположили, что она едет попрощаться с двоюродной сестрой, но Фриске опровергла такие домыслы и рассказала о поездке в Санкт-Петербург.

Татьяна Гончаренко ушла из жизни после длительной борьбы с раком груди.

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