"О, нет": Фриске не собирается присутствовать на похоронах сестры, скончавшейся от рака

Сестра певицы Жанны Фриске, блогерша Наталья Фриске в соцсетях призналась, что не сможет попрощаться с родственницей Татьяной Гончаренко, скончавшейся от рака.
Она отметила, что похороны пройдут в Одессе, поэтому у нее нет возможности приехать.
Она выложила снимок поезда и попросила поклонников угадать, куда отправляется. Большинство предположили, что она едет попрощаться с двоюродной сестрой, но Фриске опровергла такие домыслы и рассказала о поездке в Санкт-Петербург.
Татьяна Гончаренко ушла из жизни после длительной борьбы с раком груди.
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