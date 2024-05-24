Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Финалистка "Новой фабрики звезд" Мария Гордеева рассказала о своей мечте
Простой рецепт приготовления филе скумбрии на гриле
Наталья Фриске не приедет на похороны сестры, умершей от рака
Каждый четвёртый покупатель нового жилья бизнес-класса в Москве работает в IT
Виктория Юркевич: оценку за поведение можно ставить, если ученик не уважает учителя
У Кэмерон Диас была причина сделать паузу в карьере
Обида у собак: 3 распространенные ошибки хозяев
Алексея Баталова в картине "Москва слезам не верит" чуть не убил спортсмен-самбист
Тюльпаны можно высушить
Есть нюанс: в Сети активно обсуждают возможный роман Вали Карнавал с рэпером

В Сети развеяли слух о романе Вали Карнавал и рэпера Macan

0:56
Шоу-бизнес

Известную блогершу Валю Карнавал заподозрили в романе с рэп-исполнителем Macan (настоящее имя Андрей Косолапов). Однако появившиеся в Сети фото поцелуя артистов оказалось не актуальным.

В Сети развеяли слух о романе Вали Карнавал и рэпера Macan
Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

Недавно распространилась информация о возможных романтических отношениях между блогершей и музыкантом. Но никаких подтверждений этого не было.

В соцсетях распространилось фото, на котором якобы целуются Валя Карнавал и Macan, но внимательные поклонники сразу же поняли — этот снимок сделан в те времена, когда девушка встречалась с другим, блогером Сашей Стоуном.

Валя Карнавала и Александр Зарубин (настоящее имя) встречались с 2021 года и даже планировали пожениться, но в 2023 году расстались.

Ранее Ольга Орлова забила тревогу из-за развития дочери.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Урожаю будет конец: в какое время нельзя поливать огород

Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.

Рассказываем, когда полив хуже пользы
Ягода будет огонь: как использовать удобрения
Какие нужны удобрения, чтобы ягода клубники была крупной?
Максимальная продолжительность жизни кошки: названа цифра
Как спасти клубнику от нашествия долгоносика
Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров Группировка войск "Север" уничтожает ВСУ у Липцев и в Волчанске Дмитрий Плотников РФ и Китай примут участие в мирной конференции по Газе в Бахрейне Любовь Степушова
Узнайте, почему так важно есть петрушку каждый день. Удивительные свойства популярной зелени
Ходьба для похудения: простой и эффективный способ улучшить форму
Можно ли сыпать золу под лук в огороде?
Можно ли сыпать золу под лук в огороде?
Последние материалы
Алексея Баталова в картине "Москва слезам не верит" чуть не убил спортсмен-самбист
Ольга Орлова переживает, что ее годовалая дочь до сих пор не разговаривает
В США созданы ИИ-наушники, отфильтровывающие речь определённого человека
Экс-судья из Нижегородской области имитировала ДТП ради страховой выплаты
ВОЗ призывает защитить молодое поколение от табачной продукции
Агата Муцениеце пропустила выпускной сына Тимофея из-за съёмок в Питере
Израиль вводит визовые разрешения для туристов из безвизовых стран
Как дать собаке таблетку, если она отказывается съедать ее: беспроигрышный вариант
"Комедия о театре": театр может быть совсем другим
В России готовится к выходу фильм о Михаиле Лермонтове
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников