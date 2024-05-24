Есть нюанс: в Сети активно обсуждают возможный роман Вали Карнавал с рэпером

Известную блогершу Валю Карнавал заподозрили в романе с рэп-исполнителем Macan (настоящее имя Андрей Косолапов). Однако появившиеся в Сети фото поцелуя артистов оказалось не актуальным.
Недавно распространилась информация о возможных романтических отношениях между блогершей и музыкантом. Но никаких подтверждений этого не было.
В соцсетях распространилось фото, на котором якобы целуются Валя Карнавал и Macan, но внимательные поклонники сразу же поняли — этот снимок сделан в те времена, когда девушка встречалась с другим, блогером Сашей Стоуном.
Валя Карнавала и Александр Зарубин (настоящее имя) встречались с 2021 года и даже планировали пожениться, но в 2023 году расстались.
Ранее Ольга Орлова забила тревогу из-за развития дочери.
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