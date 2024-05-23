Бузова одним словом уделала бывшего мужа Дмитрия Тарасова, столкнувшись с ним лицом к лицу

Ольга Бузова перебросилась словами с бывшим мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым.
Ольга Бузова прошлась по ковровой дорожке к зданию, где проводилось музыкальное мероприятие. За руку звезду вёл её PR-менеджер Антон Богославский.
Неожиданно Ольга столкнулась лицом к лицу с экс-супругом Дмитрием Тарасовым, который сделал бывшей жене комплимент.
"Хорошо выглядишь", — сказал Тарасов.
Бузова в ответ отвесила одно ёмкое слово с высоты собственного величия.
"Знакомы?" — поинтересовалась звезда.
"Конечно, знакомы", — ответил спортсмен.
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