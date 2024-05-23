Бузова одним словом уделала бывшего мужа Дмитрия Тарасова, столкнувшись с ним лицом к лицу

Ольга Бузова столкнулась лицом к лицу с бывшим мужем

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова перебросилась словами с бывшим мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым.

Фото: https://www.instagram.com/buzova86 by Инстаграм Ольги Бузовой is licensed under public doman

Ольга Бузова прошлась по ковровой дорожке к зданию, где проводилось музыкальное мероприятие. За руку звезду вёл её PR-менеджер Антон Богославский.

Неожиданно Ольга столкнулась лицом к лицу с экс-супругом Дмитрием Тарасовым, который сделал бывшей жене комплимент.

"Хорошо выглядишь", — сказал Тарасов.

Бузова в ответ отвесила одно ёмкое слово с высоты собственного величия.

"Знакомы?" — поинтересовалась звезда. "Конечно, знакомы", — ответил спортсмен.

Ранее жена Тарасова Анастасия Костенко удивилась тому, что муж страдает не по ней.