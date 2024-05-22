"Объявлен красный уровень опасности": Рудковская с семьёй застряла в аэропорту на Мальдивах

Яна Рудковская вместе с семьёй застряла в аэропорту из-за урагана на Мальдивах

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Яна Рудковская в блоге рассказала, что они с фигуристом Евгением Плющенко и детьми не могут добраться до своего острова на Мальдивах из-за урагана.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Яны Рудковской is licensed under public domain

По её словам, есть лишь два способа оказаться в пункте назначения — на лодке или на гидро-самолете. Но из-за ненастной погоды объявлен красный уровень опасности, поэтому они находятся в аэропорту.

"Итог — мы 8 часов сидим в аэропорту и ждем буквально "у моря погоды", — написала Рудковская.

Несмотря на то, что окружающие хотят помочь россиянам, никаких реальных способов нет, лишь дождаться, когда утихнет шторм.

Яна Рудковская замужем за фигуристом Евгением Плющенко, с которым воспитывает двоих сыновей — Александра и Арсения.

Ранее стало известно, что бывший муж Татьяны Булановой собрался жениться.