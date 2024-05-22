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После развала брака с Татьяной Булановой футболист Владислав Радимов снова отправился в ЗАГС

Бывший муж Татьяны Булановой Владислав Радимов снова женится

1:09
Шоу-бизнес

Заслуженный мастер спорта России Владислав Радимов и его возлюбленная Анастасия Кулешова 21 мая подали заявление в ЗАГС. Предпринимательница поделилась снимком уведомления на государственную регистрацию заключения брака.

Бывший муж Татьяны Булановой Владислав Радимов снова женится
Фото: youtube.com by канал Это футбол, брат! is licensed under public domain

Сам бывший футболист опубликовал на странице в соцсетях снимок с избранницей на фоне Дворца бракосочетания на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге, тем самым подтвердив серьёзные намерения.

Предложение руки и сердца Радимов сделал Кулешовой еще в декабре. Этот брак станет для него третьим — первой женой спортсмена была женщина по имени Лора, родившая ему дочь Александру. Второй супругой — певица Татьяна Буланова, подарившая сына Никиту. Известно, что бывшие супруги разошлись со скандалом и больше не общаются.

При этом Татьяна Буланова положительно относится к изменениям в личной жизни экс-возлюбленного и считает, что каждому необходимо идти дальше.

Ранее Гоген Солнцев пожаловался на супругу из-за отношения к новорождённому сыну.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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