После развала брака с Татьяной Булановой футболист Владислав Радимов снова отправился в ЗАГС

Заслуженный мастер спорта России Владислав Радимов и его возлюбленная Анастасия Кулешова 21 мая подали заявление в ЗАГС. Предпринимательница поделилась снимком уведомления на государственную регистрацию заключения брака.
Сам бывший футболист опубликовал на странице в соцсетях снимок с избранницей на фоне Дворца бракосочетания на Фурштатской улице в Санкт-Петербурге, тем самым подтвердив серьёзные намерения.
Предложение руки и сердца Радимов сделал Кулешовой еще в декабре. Этот брак станет для него третьим — первой женой спортсмена была женщина по имени Лора, родившая ему дочь Александру. Второй супругой — певица Татьяна Буланова, подарившая сына Никиту. Известно, что бывшие супруги разошлись со скандалом и больше не общаются.
При этом Татьяна Буланова положительно относится к изменениям в личной жизни экс-возлюбленного и считает, что каждому необходимо идти дальше.
Ранее Гоген Солнцев пожаловался на супругу из-за отношения к новорождённому сыну.
Перед выбором питомца необходимо тщательно подготовиться.