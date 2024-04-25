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Как сейчас живёт звезда нулевых телеведущая Аврора: "С мужем мы настоящие друзья"

Телеведущая Аврора рассказала о доверительных отношениях с мужем

0:57
Шоу-бизнес

Известная телеведущая Ирина Трейман, выступающая под псевдонимом Аврора, в интервью журналу lady. Mail.ru призналась, что за двадцать с лишним лет совместной жизни у них с мужем не возникало вопросов о расставании.

Телеведущая Аврора рассказала о доверительных отношениях с мужем
Фото: youtube.com by канал Бьютимаргиналия is licensed under public domain

Они встретились в 1998 году, а жить вместе стали в 2003 году. Через год на свет появилась их общая дочь Аврора, а вот официально зарегистрировать отношения избранники решили лишь в 2022 году.

"Мы очень любим друг друга, и к тому же — мы настоящие друзья, близкие по духу люди", — говорит ведущая.

Она считает, что нужно двигаться в одном направлении и стараться развиваться вместе, тогда есть шанс спасти брак. Однако это не касается ситуаций, когда люди уже не любят друг друга.

Ранее певица Катя Лель рассказала, как проведёт майские праздники.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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