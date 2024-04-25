Как сейчас живёт звезда нулевых телеведущая Аврора: "С мужем мы настоящие друзья"

Известная телеведущая Ирина Трейман, выступающая под псевдонимом Аврора, в интервью журналу lady. Mail.ru призналась, что за двадцать с лишним лет совместной жизни у них с мужем не возникало вопросов о расставании.
Они встретились в 1998 году, а жить вместе стали в 2003 году. Через год на свет появилась их общая дочь Аврора, а вот официально зарегистрировать отношения избранники решили лишь в 2022 году.
"Мы очень любим друг друга, и к тому же — мы настоящие друзья, близкие по духу люди", — говорит ведущая.
Она считает, что нужно двигаться в одном направлении и стараться развиваться вместе, тогда есть шанс спасти брак. Однако это не касается ситуаций, когда люди уже не любят друг друга.
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