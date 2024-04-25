Катя Лель рассказала, почему против шашлыков на майские праздники

Российские звезды рассказали о своих планах на майские праздники помимо приготовления традиционных шашлыков за городом. Об этом пишет "КП".
Так, певица IOWA собирается в Париж, а Катя Лель — на Мальдивы. При этом певица подчёркивает, что отлично проведет время без шашлыков, так как не ест мясо.
Актер Станислав Ярушин тоже не планирует жарить шашлыки, так как не находит в этом удовольствия. Мужчина собирается уехать в Казань и там заниматься активным образом жизни.
"Я люблю активный отдых: спорт, гольф", — объяснил он.
Ранее музыкант Филипп Киркоров раскрыл "умный" интерьер своего дома.
Если ваша рассада томатов имеет тонкие стебли и светлые листья вместо ярко-зелёных, попробуйте эти подкормки.