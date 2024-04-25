Катя Лель рассказала, почему против шашлыков на майские праздники

Певица Катя Лель собирается майские праздники провести на Мальдивах

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российские звезды рассказали о своих планах на майские праздники помимо приготовления традиционных шашлыков за городом. Об этом пишет "КП".

Фото: youtube.com by канал Скажи Гордеевой is licensed under public domain

Так, певица IOWA собирается в Париж, а Катя Лель — на Мальдивы. При этом певица подчёркивает, что отлично проведет время без шашлыков, так как не ест мясо.

Актер Станислав Ярушин тоже не планирует жарить шашлыки, так как не находит в этом удовольствия. Мужчина собирается уехать в Казань и там заниматься активным образом жизни.

"Я люблю активный отдых: спорт, гольф", — объяснил он.

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