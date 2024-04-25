Золотые унитазы, умный дом и необычная кровать: Киркоров рассказал, на что потратил 200 млн рублей при ремонте особняка

Народный артист РФ Филипп Киркоров в беседе с "КП" рассказал, что у него дома установлен "умный" интерьер.
Так, по его словам, внутри кровати оказалось трансформируемое основание. Также есть функция массажа и режим невесомости.
"Моей квартирой управляет система "умного дома". Нажимаешь кнопку на панели — и ставни закрываются, лампочки выключаются", — отметил Киркоров.
Помимо этого у него есть два дизайнерских черепа, каждый из которых оценивается в два миллиона рублей. Артист похвастался тем, что установил дома "умные" китайские унитазы золотого цвета.
Киркоров пояснил, что собирается оставить жилье детям.
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