Золотые унитазы, умный дом и необычная кровать: Киркоров рассказал, на что потратил 200 млн рублей при ремонте особняка

Музыкант Филипп Киркоров установил в доме умные туалеты золотого цвета

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Народный артист РФ Филипп Киркоров в беседе с "КП" рассказал, что у него дома установлен "умный" интерьер.

Фото: youtube.com by канал Красивые дома is licensed under public domain

Так, по его словам, внутри кровати оказалось трансформируемое основание. Также есть функция массажа и режим невесомости.

"Моей квартирой управляет система "умного дома". Нажимаешь кнопку на панели — и ставни закрываются, лампочки выключаются", — отметил Киркоров.

Помимо этого у него есть два дизайнерских черепа, каждый из которых оценивается в два миллиона рублей. Артист похвастался тем, что установил дома "умные" китайские унитазы золотого цвета.

Киркоров пояснил, что собирается оставить жилье детям.

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