Райан Гослинг в одночасье потерял статус секс-символа. Что случилось с лицом красавца-актера?

Райана Гослинга заподозрили в использовании филлеров для лица

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Голливудский актер Райан Гослинг появился на премьере фильма "Каскадеры" и удивил поклонников своим внешним видом. Интернет-пользователи уверены, что артист использовал филлеры. Об этом пишет The Mirror.

Фото: youtube.com by канал The Hollywood Fix is licensed under public domain

43-летний Гослинг посетил премьерный показ картины в рамках фестиваля SXSW в Техасе, но все внимание окружающих было приковано к его лицу.

"Райан Гослинг, пожалуйста, откажись от филлеров", — написали фанаты в соцсетях.

Другие же фанаты звезды предположили, что на фотографиях может быть использован неудачный фотошоп.

Райан Гослинг встречается с актрисой Евой Мендес с 2011 года. Вместе они воспитывают двоих дочерей — Эсмеральда и Амаду.

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