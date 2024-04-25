Райан Гослинг в одночасье потерял статус секс-символа. Что случилось с лицом красавца-актера?

Голливудский актер Райан Гослинг появился на премьере фильма "Каскадеры" и удивил поклонников своим внешним видом. Интернет-пользователи уверены, что артист использовал филлеры. Об этом пишет The Mirror.
43-летний Гослинг посетил премьерный показ картины в рамках фестиваля SXSW в Техасе, но все внимание окружающих было приковано к его лицу.
"Райан Гослинг, пожалуйста, откажись от филлеров", — написали фанаты в соцсетях.
Другие же фанаты звезды предположили, что на фотографиях может быть использован неудачный фотошоп.
Райан Гослинг встречается с актрисой Евой Мендес с 2011 года. Вместе они воспитывают двоих дочерей — Эсмеральда и Амаду.
Ранее Кристина Орбакайте появилась на публике в платье с изображением Аллы Пугачевой.
Если ваша рассада томатов имеет тонкие стебли и светлые листья вместо ярко-зелёных, попробуйте эти подкормки.