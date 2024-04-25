Стало известно, сколько актер Павел Прилучный должен платить бывшей жене на алименты

Суд удовлетворил требования актрисы Агаты Муцениеце к бывшему мужу Павлу Прилучному

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Суд частично удовлетворил иск актрисы Агаты Муцениеце к её бывшему мужу Павлу Прилучному относительно алиментов на их детей.

Фото: инстаграм аккаунт Агаты Муцениеце

По информации Telegram-канала SHOT, экс-супруг должен отдавать 30% своего заработка на нужды наследников до 2031 года, а после наступления совершеннолетия сына сумма снизится до 25% до совершеннолетия дочери.

Суд также учел съемочный гонорар Прилучного, который составляет около 500 тысяч рублей за один съемочный день. Пара поженилась в 2011 году и прожила вместе девять лет, а развелась в 2020 году.