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Певица Алсу попросила прощения за победу своей дочери в шоу "Голос. Дети"

Певица Алсу извинилась за победу дочери на шоу "Голос. Дети"

0:55
Шоу-бизнес

Певица Алсу вспомнила давний скандал, вызванный победой её дочери в музыкальном конкурсе "Голос. Дети".

Певица Алсу извинилась за победу дочери на шоу "Голос. Дети"
Фото: https://vk.com/alsou_official by ВК-аккаунт певицы Алсу is licensed under public domain

Певица Алсу со слезами на глазах прокомментировала скандал 2019 года, когда её наследница Микелла Абрамова выиграла в финале шоу "Голос. Дети". Выяснилось, что СМС-сообщения за девочку были накручены.

"Я хочу публично извиниться, хочу, чтобы люди поняли, это всё не было запланировано. Никто этого не ожидал и не хотел скандала", — рассказала певица в YouTube-шоу "Ваша Наташа".

Артистка признала, что поступила неправильно, призвав своих подписчиков голосовать за свою дочь.

"Я хочу и перед Микеллой извиниться и перед всеми", — сказала Алсу.

Ранее сообщалось, что родители Алсу отпраздновали золотую свадьбу.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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