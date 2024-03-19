Певица Алсу показала свою красивую моложавую 69-летнюю маму

Певица Алсу опубликовала фото своих счастливых родителей, которые прожили в браке полвека.
Исполнительница хита "Зимний сон" разместила в социальных сетях фото мамы и папы, которые отпраздновали золотую свадьбу.
Особенно интернет-пользователей впечатлила мама певицы. 69-летняя женщина выглядит отлично для своих лет.
Ранее сообщалось, что 81-летняя звезда фильма "Москва слезам не верит" Вера Алентова помолодела на 20 лет.
Порой актеры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман