Эвелина Бледанс рассказала о проблемах со зрением: "Это не помешало мне выходить на сцену"
Звезда шоу-бизнеса борется с проблемами со зрением — что случилось с Эвелиной Бледанс
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Российская актриса Эвелина Бледанс сообщила о проблемах со зрением, но отвергла слухи о слепоте. Она признала, что ее зрение ухудшилось, что, по мнению врача, является нормальным явлением в ее случае.
Фото: инстаграм аккаунт Эвелина Бледанс
Несмотря на боль и покраснение глаз, это не помешало ей выходить на сцену. Бледанс подчеркнула, что благодаря уходу и макияжу ей удалось преодолеть отеки и продолжать работу.
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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.