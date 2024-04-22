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Эвелина Бледанс рассказала о проблемах со зрением: "Это не помешало мне выходить на сцену"

Звезда шоу-бизнеса борется с проблемами со зрением — что случилось с Эвелиной Бледанс

0:28
Шоу-бизнес

Российская актриса Эвелина Бледанс сообщила о проблемах со зрением, но отвергла слухи о слепоте. Она признала, что ее зрение ухудшилось, что, по мнению врача, является нормальным явлением в ее случае.

Звезда шоу-бизнеса борется с проблемами со зрением — что случилось с Эвелиной Бледанс
Фото: инстаграм аккаунт Эвелина Бледанс

Несмотря на боль и покраснение глаз, это не помешало ей выходить на сцену. Бледанс подчеркнула, что благодаря уходу и макияжу ей удалось преодолеть отеки и продолжать работу.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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