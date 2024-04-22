Эвелина Бледанс рассказала о проблемах со зрением: "Это не помешало мне выходить на сцену"

Звезда шоу-бизнеса борется с проблемами со зрением — что случилось с Эвелиной Бледанс

0:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Эвелина Бледанс сообщила о проблемах со зрением, но отвергла слухи о слепоте. Она признала, что ее зрение ухудшилось, что, по мнению врача, является нормальным явлением в ее случае.

Фото: инстаграм аккаунт Эвелина Бледанс

Несмотря на боль и покраснение глаз, это не помешало ей выходить на сцену. Бледанс подчеркнула, что благодаря уходу и макияжу ей удалось преодолеть отеки и продолжать работу.