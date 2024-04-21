"Это же ужас!": Розенбаум обрушился с критикой "губастых" коллег по шоу-бизнесу

Российский певец Александр Розенбаум выступил против пластических операций, сделанных в угоду красоте. Он уверен, что делать их необходимо лишь по медицинским показаниям либо при серьезной необходимости. Об этом пишет "КП".
Александр Розенбаум стал гостем премии "Шансон года" и рассказал, как относится к пластическим операциям, учитывая медицинское образование.
Музыкант уверен, что менять свою внешность в попытке усовершенствоваться не стоит, а люди, которые ложатся под нож без особой необходимости, лишь калечат себя.
"Ну вы посмотрите, я прошу прощения, я вроде не вижу, слава Богу, но вы посмотрите на этих губастых. Ну это же сойти с ума, это же катастрофа вообще, это же ужас!" — негодует певец.
Ранее Григорий Лепс раскрыл формулу успеха своих песен, ставших хитами.
Укус змеи может быть опасен для здоровья человека, поэтому следует принять меры, чтобы обезопасить себя и своих близких от встречи с этими пресмыкающимися.