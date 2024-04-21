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"В этой песне я был уверен на все 100%": Лепс рассказал, какой из своих треков считает главным хитом

Григорий Лепс не был уверен в успехе своих песен, ставших хитами

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Шоу-бизнес

Певец Григорий Лепс во время премии "Шансон года — 2024" рассказала, что формулы успеха композиций не существует, так как он не был уверен ни в одной из своих песен, кроме одной.

Григорий Лепс не был уверен в успехе своих песен, ставших хитами
Фото: youtube.com by канал Григорий Лепс - Официальный Канал is licensed under public domain

Артист считает, что секрет заключается в простоте.

"Я ни в одной своей песне, которая в той или иной степени стала хитом, никогда не был уверен, что она будет популярна. Кроме "Рюмки водки". В этой песне я был уверен на все 100%", — рассказал Григорий Лепс.

Недавно Григорий Лепс оказался втянут в скандал из-за того, что оттолкнул рукой телефон одной из поклонниц во время концерта. Сам исполнитель пояснил, что несколько раз просил женщину перестать снимать.

Ранее экс-участник "Фабрики звезд" поделился предположениями, почему Анастасия Приходько победила в седьмом сезоне.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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