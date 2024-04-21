Бедная девочка: какие отношения сложились у дочери скончавшейся Юлии Началовой и ее мачехи

Вторая супруга футболиста Евгения Алдонина Ольга в программе "Секрет на миллион" на НТВ призналась, что говорила мужу, что не с каждой женщиной стоит знакомить свою дочь.
Сам Евгений признается, что у него не было сомнений — Ольга и Вера смогут найти общий язык. У Ольги же были определенные страхи, но позднее она все же согласилась на встречу.
"Мы пошли погуляли. Вера очень открытая, с ней легко. Мы друг другу понравились", — рассказала Ольга Алдонина.
Известно, что сейчас Вера и Ольга прекрасно общаются и вместе отдыхают. Старшая дочь Алдонина поддерживает связь со своими младшими братом и сестрой и старается уделять им как можно больше времени.
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