Бедная девочка: какие отношения сложились у дочери скончавшейся Юлии Началовой и ее мачехи

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Вторая супруга Алдонина рассказала о страхе при знакомстве с дочкой от Началовой

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Вторая супруга футболиста Евгения Алдонина Ольга в программе "Секрет на миллион" на НТВ призналась, что говорила мужу, что не с каждой женщиной стоит знакомить свою дочь.

Фото: rutube.ru by канал НТВ is licensed under public domain

Сам Евгений признается, что у него не было сомнений — Ольга и Вера смогут найти общий язык. У Ольги же были определенные страхи, но позднее она все же согласилась на встречу.

"Мы пошли погуляли. Вера очень открытая, с ней легко. Мы друг другу понравились", — рассказала Ольга Алдонина.

Известно, что сейчас Вера и Ольга прекрасно общаются и вместе отдыхают. Старшая дочь Алдонина поддерживает связь со своими младшими братом и сестрой и старается уделять им как можно больше времени.

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