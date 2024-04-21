"Рогоносец четыре года": Киркоров впервые рассказал, что Пугачева изменяла ему с Галкиным*

Народный артист России Филипп Киркоров в программе "Новые русские сенсации" на НТВ вспомнил, как юморист Максим Галкин* (внесен в реестр иноагентов на территории РФ) увел у него жену, певицу Аллу Пугачеву.
Киркоров заявил, что молодой комик стал обхаживать исполнительницу, и "она поплыла".
"Я понимал, что рогоносец четыре года. Это, конечно, было неприятно. Вся красивая сказка в одночасье закончилась", — не без обиды в голосе говорит певец.
Филипп Киркоров не злится на бывшую супругу и радуется, что ей удалось встретить достойного мужчину для встречи старости. Он желает ей только здоровья.
Алла Пугачева и Филипп Киркоров были вместе 10 лет. Они поженились в 1994 году в Санкт-Петербурге, а венчались в Иерусалиме.
Ранее стало известно, что певице Юлии Самойловой испортили лекарство за миллион рублей.
Укус змеи может быть опасен для здоровья человека, поэтому следует принять меры, чтобы обезопасить себя и своих близких от встречи с этими пресмыкающимися.