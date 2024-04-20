Уехавший из РФ Максим Виторган увидел сына от Ксении Собчак после долгой разлуки и пожаловался на безработицу

Живущий в Израиле актёр Максим Виторган погулял с сыном Платоном от Ксении Собчак.
Виторган опубликовал в своём Инстаграм* фото сыном от Ксении Собчак Платоном. На снимке отец и сын гуляют по городу. Ребёнок несёт в руках цветок.
"Один из нас давал сегодня концерт. А другой концертов больше не даёт", — намекнул актёр на безработицу.
Виторган покинул Россию, резко осудив проведение спецоперации на Украине.
Подписчики поддержали оставшегося без ролей в театре и кино актёра.
"За концерты ничего сказать не могу, а по ролям в кино скучаем";
"Временно! Концертов не даёт временно";
"Классные и без концертов", — писали фолловеры под постом артиста.
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