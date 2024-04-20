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Уехавший из РФ Максим Виторган увидел сына от Ксении Собчак после долгой разлуки и пожаловался на безработицу

Актёр Максим Виторган встретился с сыном Платоном от Ксении Собчак

0:55
Шоу-бизнес

Живущий в Израиле актёр Максим Виторган погулял с сыном Платоном от Ксении Собчак.

Актёр Максим Виторган встретился с сыном Платоном от Ксении Собчак
Фото: https://www.instagram.com/mvitorgan by Инстаграм Максима Виторгана is licensed under public domain

Виторган опубликовал в своём Инстаграм* фото сыном от Ксении Собчак Платоном. На снимке отец и сын гуляют по городу. Ребёнок несёт в руках цветок.

"Один из нас давал сегодня концерт. А другой концертов больше не даёт", — намекнул актёр на безработицу.

Виторган покинул Россию, резко осудив проведение спецоперации на Украине.

Подписчики поддержали оставшегося без ролей в театре и кино актёра.

"За концерты ничего сказать не могу, а по ролям в кино скучаем";

"Временно! Концертов не даёт временно";

"Классные и без концертов", — писали фолловеры под постом артиста.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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