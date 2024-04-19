Девочка с приданным: дочь Эминема разделась на девичнике

Дочь Эминема, Хейли Джейд Скотт Мэтерс, отметила девичник на яхте

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Хейли Джейд Скотт Мэтерс, дочь знаменитого американского рэпера Эминема, поделилась откровенными кадрами со своего девичника на своем Instagram*-аккаунте. На фотографиях она предстала на яхте в белом бикини, демонстрируя стройную фигуру.

Фото: инстаграм аккаунт Хэйли Джейд Скотт

Вечеринка прошла в бухте Тампа во Флориде, где Хейли собрала своих подруг для фотосессии в черных купальниках и бежевых соломенных шляпах. На одном из кадров она позирует в белом топе с косточками и трусах с завышенной талией, создавая образ, который привлек внимание поклонников и интернет-пользователей.

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