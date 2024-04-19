Станислав Садальский уверен, что информация об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Германии, является недостоверной.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" заверил, что его коллега по сцене, юмористка Елена Воробей, прекрасный человек и умная женщина.
"Лена достоверно играет дур на сцене, но она далеко не дура, что бы марать себя в провокационной вечеринке устраиваемой украинцами в Берлине", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Садальский навал негодяями тех, кто пытается распускать об артистке лживые слухи.
"Раньше врали, что она в Израиловке жирует, теперь с желтоблокитными! Брехня", — выразил своё негодование актёр.
Он посоветовал уделять внимание не артистам, а Анатолию Чубайсу.
По результатам 2023 года объем поставок атлантического лосося (семги) в Россию резко упал почти в два раза за последние пять лет и достиг отметки в 44 тысячи тонн.