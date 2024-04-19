Садальский призвал не верить слухам об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Берлине

Садальский заступился за оклеветанную Елену Воробей: "Она далеко не дура"

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский уверен, что информация об участии Елены Воробей в украинской вечеринке в Германии, является недостоверной.

Фото: https://vk.com/vorobei_elena by ВК-аккаунт Елены Воробей is licensed under public domain

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" заверил, что его коллега по сцене, юмористка Елена Воробей, прекрасный человек и умная женщина.

"Лена достоверно играет дур на сцене, но она далеко не дура, что бы марать себя в провокационной вечеринке устраиваемой украинцами в Берлине", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Садальский навал негодяями тех, кто пытается распускать об артистке лживые слухи.

"Раньше врали, что она в Израиловке жирует, теперь с желтоблокитными! Брехня", — выразил своё негодование актёр.

Он посоветовал уделять внимание не артистам, а Анатолию Чубайсу.