Молодая жена Ивлева пожаловалась на травлю из-за двухлетней дочери с соской

Жену шеф-повара Ивлева раскритиковали за соску у дочери

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга телеведущего, известного шеф-повара Константина Ивлева Валерию раскритиковали поклонники за то, что ее двухлетняя дочь до сих пор сосет соску. При этом женщина не была готова к такой реакции.

Фото: youtube.com by канал Телеканал Пятница is licensed under public domain

Женщина решила дать публичный отпор и заявила, что они пытались отучить малышку от "любимого аксессуара", но у нее случился возрастной кризис. Молодая мать уверена, что не стоит издеваться над ребенком и лучше дать ему возможность дойти до этого.

При этом Валерия призналась, что от поступающих ей сообщений у нее волосы встают дыбом на голове, но подписчики закрывают возможность написать им ответное сообщение. Такую позицию она сочла трусливой.

Валерия Куденкова (в девичестве) стала второй женой Константина Ивлева. Вместе они воспитывают дочь Нику.

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