Бузова все никак не может забыть бывшего мужа Тарасова — певица назвала футболиста животным

Ольга Бузова вновь подколола бывшего мужа, сравнив его с диким животным

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая и певица Ольга Бузова в рамках проекта "Это нормально?!" заявила, что ей не страшные никакие дикие животные, так как она несколько лет прожила с футболистом.

Фото: youtube.com by канал ТНТ is licensed under public domain

Ольга Бузова является ведущей телепроекта на ТНТ в паре с Дмитрием Дибровым. С коллегой она обсуждала, нормально ли заводить экзотических животных.

"Мне никакие дикие животные не страшны после того, как я у себя дома несколько лет держала футболиста", — заявила артистка, намекая на своего бывшего супруга Дмитрия Тарасова.

Ольга Бузова на протяжении многих лет пытается пережить уход бывшего возлюбленного, у которого с нынешней женой уже родился четвертый ребенок.

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