Бузова все никак не может забыть бывшего мужа Тарасова — певица назвала футболиста животным

Телеведущая и певица Ольга Бузова в рамках проекта "Это нормально?!" заявила, что ей не страшные никакие дикие животные, так как она несколько лет прожила с футболистом.
Ольга Бузова является ведущей телепроекта на ТНТ в паре с Дмитрием Дибровым. С коллегой она обсуждала, нормально ли заводить экзотических животных.
"Мне никакие дикие животные не страшны после того, как я у себя дома несколько лет держала футболиста", — заявила артистка, намекая на своего бывшего супруга Дмитрия Тарасова.
Ольга Бузова на протяжении многих лет пытается пережить уход бывшего возлюбленного, у которого с нынешней женой уже родился четвертый ребенок.
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