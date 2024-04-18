Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бывший солист "На-На" Соколов назвал Алибасова деспотом и тираном
Израильские ученые обнаружили гигантские запасы метана на Уране и Нептуне
Кулеба: Нам не нужен план Б, мы будем реализовывать план А
Жену шеф-повара Ивлева раскритиковали за соску у дочери
Доктор технических наук передавал секретные разработки заграничным специалистам
Доктор Мясников спас россиянку в аэропорту Дубая
Ольга Бузова вновь подколола бывшего мужа, сравнив его с диким животным
Генпрокурор РФ: В теракте в "Крокусе" виден явный украинский след
НАТО поддерживает стремление Аргентины к сотрудничеству с альянсом
46-летняя Любовь Толкалина похвасталась подтянутой фигурой в купальнике

Любовь Толкалина похвасталась фигурой в купальнике на отдыхе в Баку

0:44
Шоу-бизнес

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина опубликовала в своем блоге ролик, на котором запечатлена в купальнике.

Любовь Толкалина похвасталась фигурой в купальнике на отдыхе в Баку
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Любови Толкалиной в Инстаграм is licensed under public domain

Кинозвезда предстала в голубом слитном купальнике итальянского бренда. Она станцевала на камеру около бассейна во время своего отдыха в Баку.

Поклонники пришли в восторг от фигуры актрисы и написали ей множество комплиментов. Так, большинство отметили, что звезда обладает прекрасными формами в своем возрасте.

Любовь Толкалина не стесняется фотографироваться и сниматься в купальнике, не реагируя на критику.

Ранее Дуа Липа вошла в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал

Шоумену исполнилось 46 лет.

Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Российская военная техника: в боях размер тоже имеет значение Андрей Николаев Артефакты истории: самый дорогой шлем Англии Вячеслав Шпаковский Украинская армия пытается скопировать барражирующий дрон "Ланцет" Дмитрий Плотников
Искушение волос: три оттенка, которые заводят мужчин
Секреты послесмертного существования: квантовая природа человеческого сознания
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Последние материалы
Доктор Мясников спас россиянку в аэропорту Дубая
Генпрокурор РФ: В теракте в "Крокусе" виден явный украинский след
НАТО поддерживает стремление Аргентины к сотрудничеству с альянсом
На Украине заявили, что сужденные будут отправляться на линию фронта
С мокрыми волосами не следует делать это — 5 основных ошибок
"Союзмультфильм" подал иск на предпринимателя из-за образа Винни-Пуха
Киев игнорирует просьбы США не наносить удары по объектам НПЗ
Любовь Толкалина похвасталась фигурой в купальнике на отдыхе в Баку
Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей, включив в него Дуа Липу
В ЦРУ заявили о поражении Украины к концу года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников