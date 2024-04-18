46-летняя Любовь Толкалина похвасталась подтянутой фигурой в купальнике

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина опубликовала в своем блоге ролик, на котором запечатлена в купальнике.
Кинозвезда предстала в голубом слитном купальнике итальянского бренда. Она станцевала на камеру около бассейна во время своего отдыха в Баку.
Поклонники пришли в восторг от фигуры актрисы и написали ей множество комплиментов. Так, большинство отметили, что звезда обладает прекрасными формами в своем возрасте.
Любовь Толкалина не стесняется фотографироваться и сниматься в купальнике, не реагируя на критику.
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