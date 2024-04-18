ТОП-100 самых влиятельных людей 2024 года. Кто возглавил рейтинг по версии журнала TIME

Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей, включив в него Дуа Липу

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Британская певица, албанка косовского происхождения Дуа Липа вошла в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time в 2024 году. Также в него включили японского режиссера Хаяо Миядзаки, актера из фильма "Миллионер из трущоб" Дева Пателя и австралийскую исполнительницу Кайли Миноуг.

Фото: youtube.com by канал Tatler Russia is licensed under public domain

Американский журнал каждый год составляет список тех людей, которые, по мнению редакторов, влияют на мир — люди творческих профессий, спортсмены, политики, предприниматели и ученые.

Список делится на шесть категорий: "Артисты", "Иконы", "Титаны", "Лидеры", "Инноваторы" и "Пионеры". Так, Дуа Липа возглавила список первых.

Так, в феврале этого года режиссера фильма "Барби" Грета Гервиг стала женщиной годы по версии журнала Time за "творческие впечатляющие достижения".

Ранее Натали Портман снялась в откровенном виде для обложки журнала.