42-летняя Натали Портман снялась в кружевном нижнем белье

Американская актриса Натали Портман снялась в кружевном платье для обложки глянцевого журнала L'Officiel. Публикацией она поделилась в своем блоге.
Она позировала в платье, бра, кюлотах и украшениях от Dior. На фотоснимке Портман посылает воздушный поцелуй.
Редакторы журнала напомнили о карьере актрисы, которая начала сниматься с 13 лет, прославившись ролью в картине Люка Бессона "Леон".
В 2011 году Портман получила "Оскар" за роль балерины в драме "Черный лебедь" Даррена Аронофски. Тогда она была беременна первым ребенком. В этом году актриса сообщила, что развелась с мужем, хореографом Бенджамином Мильпе из-за измен с его стороны.
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