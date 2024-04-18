42-летняя Натали Портман снялась в кружевном нижнем белье

Актриса Натали Портман появилась в кружевном платье на обложке журнала L'Officiel

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Американская актриса Натали Портман снялась в кружевном платье для обложки глянцевого журнала L'Officiel. Публикацией она поделилась в своем блоге.

Фото: youtube.com by канал Jimmy Kimmel Live is licensed under public domain

Она позировала в платье, бра, кюлотах и украшениях от Dior. На фотоснимке Портман посылает воздушный поцелуй.

Редакторы журнала напомнили о карьере актрисы, которая начала сниматься с 13 лет, прославившись ролью в картине Люка Бессона "Леон".

В 2011 году Портман получила "Оскар" за роль балерины в драме "Черный лебедь" Даррена Аронофски. Тогда она была беременна первым ребенком. В этом году актриса сообщила, что развелась с мужем, хореографом Бенджамином Мильпе из-за измен с его стороны.

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