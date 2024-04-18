Тимати начал ездить по Москве на бронированном авто. Что за модель и сколько она стоит?

Рэпера Тимати заподозрили в покупке бронированного автомобиля за 60 млн рублей

Рэп-исполнителя Тимати (Тимур Юнусов) мог приобрести бронированный "Мерседес", стоимость которого начинается от 60 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал "Патриаршие".

Фото: youtube.com by канал Исатай Сабитов is licensed under public domain

В нем поделились видеороликом, на котором две девушки садятся в машину и уезжают в сопровождении. Сам Тимати никаких комментариев о дорогостоящей покупке не делал.

Журналисты пишут, что такого рода автомобили делаются исключительно под заказ, поэтому стоимость может быть даже выше 60 млн рублей — так как автоприобретатель сам выбирает отделку и различные дополнения.

Недавно стало известно, что против Тимати подали иск — в суд обратился ностранный бизнесмен Йоханн Рафаэль Совада, который купил у рэпера Тимати долю в Black Star Burger. Он требует от музыканта семь миллионов рублей, однако причина иска не сообщается.

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