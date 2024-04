Тимати начал ездить по Москве на бронированном авто. Что за модель и сколько она стоит?

Рэп-исполнителя Тимати (Тимур Юнусов) мог приобрести бронированный "Мерседес", стоимость которого начинается от 60 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал "Патриаршие".

Фото: youtube.com by канал Исатай Сабитов is licensed under public domain