Николаев рассказал о своем самочувствие спустя полгода после операции на сердце

Игорь Николаев полностью восстановился после операции на сердце

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Певец и композитор Игорь Николаев заявил, что смог полностью восстановиться после перенесенной на сердце операции.

Фото: youtube.com by канал Яна Чурикова is licensed under public domain

В настоящее время артист чувствует себя хорошо, а на гастроли он отправился спустя три месяца после хирургического вмешательства. Об этом сообщает "Пятый канал".

В сентябре Игорь Николаев оказался в больнице, где ему провели операцию на сердце — коронарное шунтирование — так как обнаружили последствия перенесенного обширного инфаркта.

Спустя месяц артист появился в соцсетях — он опубликовал первое фото после госпитализации.

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