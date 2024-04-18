Сергей Соседов возвращается на НТВ после скандального увольнения из шоу "За гранью"

Соседов возвращается в шоу "Суперстар!" после увольнения с телеканала НТВ

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов станет одним из членов жюри шоу "ВИА Суперстар!", компанию ему составят Лера Кудрявцева, Стас Пьеха и Наташа Королева. Об этом сообщает пресс-служба НТВ.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

В новом сезоне за звание суперзвезд будут бороться восемь коллективов, имевших популярность в 90-е годы. Соседов уверен, что судить группы не сложнее, чем отдельных солистов — главное, уметь судить и знать, что конкретно судить.

При этом музыкальный критик считает, что к коллективам будет больше требований, чем к музыкантам, так как группа должна выглядеть сплоченной.

В конце января Сергей Соседов заявил, что его уволили из шоу "За гранью", так как у него возникли недопонимания с руководством телеканала из-за смеха.

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