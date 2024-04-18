Сергей Соседов возвращается на НТВ после скандального увольнения из шоу "За гранью"

Музыкальный критик Сергей Соседов станет одним из членов жюри шоу "ВИА Суперстар!", компанию ему составят Лера Кудрявцева, Стас Пьеха и Наташа Королева. Об этом сообщает пресс-служба НТВ.
В новом сезоне за звание суперзвезд будут бороться восемь коллективов, имевших популярность в 90-е годы. Соседов уверен, что судить группы не сложнее, чем отдельных солистов — главное, уметь судить и знать, что конкретно судить.
При этом музыкальный критик считает, что к коллективам будет больше требований, чем к музыкантам, так как группа должна выглядеть сплоченной.
В конце января Сергей Соседов заявил, что его уволили из шоу "За гранью", так как у него возникли недопонимания с руководством телеканала из-за смеха.
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