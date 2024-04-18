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Певица Алекса жестко высказалась про свекровь на фоне конфликта в семье

Алекса заявила, что свекровь никогда не будет участвовать в жизни ее дочери

1:07
Шоу-бизнес

Участница "Фабрики звезд-1", певица и блогерша Алекса заявила, что ее свекровь Лилия Соловьева никогда не увидит свою внучку Ариадну. По ее словам, она не готова прощать женщине злых поступков.

Алекса заявила, что свекровь никогда не будет участвовать в жизни ее дочери
Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

В своем блоге артистка пояснила, что комментирует эту ситуацию в последний раз.

"Этой женщины никогда не будет в жизни моей дочери. Все ее злые поступки на протяжении трех лет останутся на ее совести. Здоровья ей и счастья", — пояснила звезда соцсетей.

Мать Вячеслава Дайчева, супруга Алексы, считает, что у них не сложились отношения с невесткой из-за того, что Лилия Соловьева продолжает поддерживать общение с Тимуром — внуком, которого ей подарила танцовщица Александра Сивкова.

Стоит напомнить, что фитнес-тренер Вячеслав Дайчев ушел от беременной возлюбленной к певице Алексе, с которой также воспитывает общую дочь Ариадну.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, почему ее дочь отказалась от звездной фамилии.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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