Певица Алекса жестко высказалась про свекровь на фоне конфликта в семье

Алекса заявила, что свекровь никогда не будет участвовать в жизни ее дочери

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Участница "Фабрики звезд-1", певица и блогерша Алекса заявила, что ее свекровь Лилия Соловьева никогда не увидит свою внучку Ариадну. По ее словам, она не готова прощать женщине злых поступков.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

В своем блоге артистка пояснила, что комментирует эту ситуацию в последний раз.

"Этой женщины никогда не будет в жизни моей дочери. Все ее злые поступки на протяжении трех лет останутся на ее совести. Здоровья ей и счастья", — пояснила звезда соцсетей.

Мать Вячеслава Дайчева, супруга Алексы, считает, что у них не сложились отношения с невесткой из-за того, что Лилия Соловьева продолжает поддерживать общение с Тимуром — внуком, которого ей подарила танцовщица Александра Сивкова.

Стоит напомнить, что фитнес-тренер Вячеслав Дайчев ушел от беременной возлюбленной к певице Алексе, с которой также воспитывает общую дочь Ариадну.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, почему ее дочь отказалась от звездной фамилии.