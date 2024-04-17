Авербух рассказал, что попытается сделать из сына профессионального спортсмена: "На лёд поставим"

Фигурист Илья Авербух объяснил родителям, что их ждёт, если они решат сделать ребёнка профессональным спортсменом.
Авербух отметил, что родители должны понимать, что, если они отдадут ребёнка в профессиональный спорт, то они будут обязаны посвятить свою жизнь постоянным тренировкам.
Он призвал отличать спорт больших достижений от спорта для здоровья.
Авербух признался, что его младший ребёнок Лев от актрисы Лизы Арзамасовой, которому чуть меньше трёх лет, уже два раза в неделю занимается акробатикой. Он отметил, что попытается сделать из сына профессионального спортсмена.
"На лёд поставим", — отметил фигурист.
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