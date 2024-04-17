Авербух рассказал, что попытается сделать из сына профессионального спортсмена: "На лёд поставим"

Илья Авербух признался, что записал младшего сына на акробатику

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фигурист Илья Авербух объяснил родителям, что их ждёт, если они решат сделать ребёнка профессональным спортсменом.

Фото: https://www.instagram.com/liza_arzamasova by Инстаграм Лизы Арзамасовой is licensed under public domain

Авербух отметил, что родители должны понимать, что, если они отдадут ребёнка в профессиональный спорт, то они будут обязаны посвятить свою жизнь постоянным тренировкам.

Он призвал отличать спорт больших достижений от спорта для здоровья.

Авербух признался, что его младший ребёнок Лев от актрисы Лизы Арзамасовой, которому чуть меньше трёх лет, уже два раза в неделю занимается акробатикой. Он отметил, что попытается сделать из сына профессионального спортсмена.

"На лёд поставим", — отметил фигурист.