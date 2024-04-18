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Композитор Игорь Крутой померялся бицепсами с певцом Нилетто: "Слегка поконкурировали"

Игоря Крутого восхитили мышцы и кубики пресса певца Нилетто

0:49
Шоу-бизнес

Композитор Игорь Крутой оценил свою физическую форму в сравнении с горой мышц певца Нилетто.

Игоря Крутого восхитили мышцы и кубики пресса певца Нилетто
Фото: https://vk.com/niletto by ВК-аккаунт певца Нилетто is licensed under public domain

Крутой опубликовал в Инстаграм* видео с певцом Данилом Прытковым, известным как певец Нилетто. На кадрах композитор померялся с молодым артистом бицепсами.

"Слегка поконкурировали мышцами и кубиками пресса (все сравнения не в мою пользу), обсудили насущные проблемы, поделились планами, пожелали друг другу творческих успехов и разбежались, каждый по своим делам", — подписал кадры Игорь Крутой.

Ранее Игорь Крутой рассказал, какая сцена из сериала "Слово пацана" ему нравится больше.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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