Композитор Игорь Крутой померялся бицепсами с певцом Нилетто: "Слегка поконкурировали"

Композитор Игорь Крутой оценил свою физическую форму в сравнении с горой мышц певца Нилетто.
Крутой опубликовал в Инстаграм* видео с певцом Данилом Прытковым, известным как певец Нилетто. На кадрах композитор померялся с молодым артистом бицепсами.
"Слегка поконкурировали мышцами и кубиками пресса (все сравнения не в мою пользу), обсудили насущные проблемы, поделились планами, пожелали друг другу творческих успехов и разбежались, каждый по своим делам", — подписал кадры Игорь Крутой.
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