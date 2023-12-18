69-летний композитор Игорь Крутой также не удержался от комментариев о сериале "Слово пацана" и сообщил, какой эпизод сериала ему понравился больше всего.
В своих соцсетях популярный композитор Игорь Крутой написал, что ему понравилось, как в сериале Андрей Пальто в ресторане исполняет написанную им песню "Как быть?".
Критиковать непрофессиональный вокал актера он не стал, отметив, что ему было приятно послушать новое прочтение своей композиции сообщил Telegram-канал "Подслушано. Знаменитости".
"Для меня стало полной и приятной неожиданностью обращение режиссера Жоры Крыжовникова к моей песне. Благодаря популярности нового сериала, наша с Сашей песня получила новый виток успеха", — признался Игорь Крутой.
Ранее стало известно, что создатели мега-популярного сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" пересняли финальную серию ради большей зрелищности. В итоге, дата выхода восьмого эпизода немного задерживается.
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