Алла Пугачёва пристыдила Лолиту Милявскую за участие в "голой вечеринке"

Алла Пугачёва отчитала Лолиту Милявскую после "голой вечеринки"

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лолита Милявская рассказала о своём разговоре с Аллой Пугачёвой после скандала с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой.

Фото: https://www.instagram.com/alla_orfey by Инстаграм Аллы Пугачёвой is licensed under public domain

Алла Пугачёва не осталась в стороне от событий вокруг скандальной "голой вечеринки". Примадонна пристыдила Милявскую за необдуманное поведение.

"После голой вечеринки Насти Ивлеевой Алла Борисовна мне влепила. В очередной раз сказала: "Надо бы быть умнее в этом возрасте", — призналась певица в беседе с Ксенией Собчак.

Лолита приняла критику старшей подруги, отметив, что возразить на слова народной артистки СССР ей было нечего.