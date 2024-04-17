Алла Пугачёва пристыдила Лолиту Милявскую за участие в "голой вечеринке"

Лолита Милявская рассказала о своём разговоре с Аллой Пугачёвой после скандала с "голой вечеринкой" Насти Ивлеевой.
Алла Пугачёва не осталась в стороне от событий вокруг скандальной "голой вечеринки". Примадонна пристыдила Милявскую за необдуманное поведение.
"После голой вечеринки Насти Ивлеевой Алла Борисовна мне влепила. В очередной раз сказала: "Надо бы быть умнее в этом возрасте", — призналась певица в беседе с Ксенией Собчак.
Лолита приняла критику старшей подруги, отметив, что возразить на слова народной артистки СССР ей было нечего.
Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.