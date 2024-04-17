Алла Пугачёва и Раймонд Паулс молчали друг с другом долгие годы

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Раймонд Паулс поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем после долгих разногласий

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Шоу-бизнес

Раймонд Паулс, легендарный композитор, который написал множество хитов для Аллы Пугачевой, решил поздравить ее с юбилеем, несмотря на многолетние разногласия. Они долго были друзьями, но конфликты и ссоры могли заставить их не общаться по нескольку лет.

Раймонд Паулс поздравил Аллу Пугачёву с юбилеем после долгих разногласий
Фото: Wikipedia by Dainis Matisons is licensed under CC BY-SA 2.0

Недавно Пугачева помогла Паулсу, который потерял жену, и между ними наладились отношения. Паулс признался, что с годами стал понимать, что нужно принимать людей такими, какие они есть.

Ранее он отказывался работать с Пугачевой и даже писал песни для других исполнителей после ссоры с ней. Тем не менее, в итоге они смогли примириться, и Паулс написал для Пугачевой еще несколько хитов.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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