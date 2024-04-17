Стало известно, сколько весит грудь Анны Семенович

Анна Семенович поделилась в Instagram* ответом на вопрос о идеальном весе для женщины, заявив, что индивидуальные параметры зависят от сложения тела, упомянув при этом, что ее грудь весит 10 килограммов.
"Здесь нет строгих стандартов, все зависит от сложения тела. У меня, например, только грудь весит 10 килограммов", — отметила певица.
Это заявление последовало за высказываниями футболиста Владимира Быстрова, который предложил бы Семенович "отрезала бы сиськи", если бы она хотела остаться в фигурном катании. Анна отреагировала на эти комментарии, назвав их аморальными, и отметила свои спортивные достижения.
* — запрещенная социальная сеть.
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