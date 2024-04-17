Стало известно, сколько весит грудь Анны Семенович

Анна Семенович: моя грудь весит 10 килограммов

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анна Семенович поделилась в Instagram* ответом на вопрос о идеальном весе для женщины, заявив, что индивидуальные параметры зависят от сложения тела, упомянув при этом, что ее грудь весит 10 килограммов.

Фото: инстаграм аккаунт Анны Семенович

"Здесь нет строгих стандартов, все зависит от сложения тела. У меня, например, только грудь весит 10 килограммов", — отметила певица.

Это заявление последовало за высказываниями футболиста Владимира Быстрова, который предложил бы Семенович "отрезала бы сиськи", если бы она хотела остаться в фигурном катании. Анна отреагировала на эти комментарии, назвав их аморальными, и отметила свои спортивные достижения.

* — запрещенная социальная сеть.