Критик Соседов объявил новый альбом Аллы Пугачёвой "полным декадансом и коллапсом"

Музыкальный критик Сергей Соседов выразил негативное отношение к новому альбому Аллы Пугачевой, заявив, что он никому не нужен. Он утверждает, что песни артистки не соответствуют времени и свидетельствуют о ее упадке.
Критик отказался слушать новые композиции и подчеркнул, что для него они не имеют значения. Новый альбом "P.S", включающий 20 песен, был выпущен 1 марта, а 3 марта была опубликована новая песня, первая за пять лет.
Появились слухи о выпуске еще одного альбома с новыми композициями к 75-летию Пугачевой.
Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.