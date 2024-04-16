Критик Соседов объявил новый альбом Аллы Пугачёвой "полным декадансом и коллапсом"

Музыкальный критик разочарован: новый альбом Аллы Пугачёвой вызвал негативную реакцию

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов выразил негативное отношение к новому альбому Аллы Пугачевой, заявив, что он никому не нужен. Он утверждает, что песни артистки не соответствуют времени и свидетельствуют о ее упадке.

Фото: ютуб-канал FAMETIME TV is licensed under public domain

Критик отказался слушать новые композиции и подчеркнул, что для него они не имеют значения. Новый альбом "P.S", включающий 20 песен, был выпущен 1 марта, а 3 марта была опубликована новая песня, первая за пять лет.

Появились слухи о выпуске еще одного альбома с новыми композициями к 75-летию Пугачевой.



