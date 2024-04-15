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"Юбилейным бутлегом": Иван Ургант выпустил юбилейный ремикс для Аллы Пугачёвой

Иван Ургант поздравил Аллу Пугачёву с 75-летием

0:49
Шоу-бизнес

Телеведущий и актер Иван Ургант присоединился к поздравлениям народной артистки СССР Аллы Пугачевой с 75-летием, опубликовав на своей странице в Instagram* ремикс на песню Примадонны "Сбереги меня судьба", выпущенную в 1987 году.

Иван Ургант поздравил Аллу Пугачёву с 75-летием
Фото: инстаграм аккаунт Ивана Урганта

Он также назвал это видео "юбилейным бутлегом". В ранее опубликованных поздравлениях участвовали народный артист России Игорь Николаев и супруга певца Юлия Проскурякова.

Ксения Собчак рассказала, что многие российские артисты отказались публично поздравить Пугачеву с днем рождения, хотя певица запустила официальный YouTube-канал в качестве подарка к своему юбилею.

* — запрещенная социальная сеть.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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