"Юбилейным бутлегом": Иван Ургант выпустил юбилейный ремикс для Аллы Пугачёвой

Телеведущий и актер Иван Ургант присоединился к поздравлениям народной артистки СССР Аллы Пугачевой с 75-летием, опубликовав на своей странице в Instagram* ремикс на песню Примадонны "Сбереги меня судьба", выпущенную в 1987 году.
Он также назвал это видео "юбилейным бутлегом". В ранее опубликованных поздравлениях участвовали народный артист России Игорь Николаев и супруга певца Юлия Проскурякова.
Ксения Собчак рассказала, что многие российские артисты отказались публично поздравить Пугачеву с днем рождения, хотя певица запустила официальный YouTube-канал в качестве подарка к своему юбилею.
* — запрещенная социальная сеть.
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