Скорбим о потере: ушла из жизни талантливая актриса Инна Головина

В некрологе, опубликованном пресс-службой "Электротеатра Станиславский", сообщается о кончине талантливой актрисы Инны Головиной.
Инна, выпускница Саратовской консерватории и ВГИК, присоединилась к Театру им. К. С. Станиславского в Москве под руководством Владимира Мирзоева и проявила свой актерский талант в спектаклях театра.
В некрологе отмечается, что в ролях Инны Головиной чувствовался трагический голос, особенно в спектакле "4.48 Психоз". За последние годы Инна боролась с тяжелой болезнью. Дата и время похорон будут объявлены позже.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.