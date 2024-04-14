Скорбим о потере: ушла из жизни талантливая актриса Инна Головина

Умерла известная актриса Инна Головина

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В некрологе, опубликованном пресс-службой "Электротеатра Станиславский", сообщается о кончине талантливой актрисы Инны Головиной.

Фото: snappygoat.com by Not applicable is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Инна, выпускница Саратовской консерватории и ВГИК, присоединилась к Театру им. К. С. Станиславского в Москве под руководством Владимира Мирзоева и проявила свой актерский талант в спектаклях театра.

В некрологе отмечается, что в ролях Инны Головиной чувствовался трагический голос, особенно в спектакле "4.48 Психоз". За последние годы Инна боролась с тяжелой болезнью. Дата и время похорон будут объявлены позже.