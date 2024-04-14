Силовики приехали на концерт группы "Пикник" в Екатеринбурге

Группа "Пикник" продолжает выступления после теракта в Москве

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Вечером 22 марта на концерте группы "Пикник" в "Крокус Сити Холле" произошел теракт, когда вооруженные мужчины открыли огонь по посетителям.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Сидоров is licensed under public domain

Это стало крупнейшим терактом в России со времен трагедии в Беслане. Несмотря на это, группа "Пикник" решила продолжать свои выступления, начиная с концерта в Санкт-Петербурге, который начался с минуты молчания в память о погибших. Музыканты заявили о приостановке приема заявок на частные мероприятия до мая 2024 года и перенесли мартовский концерт в Москве на июнь.

Выступление "Пикника" проходит на концертной площадке "Екатеринбург-Экспо". На ее территории дежурят бригада скорой помощи, ГИБДД, Росгвардия и полиция.

Директор группы подчеркнул, что потери не только материальные, но и человеческие, и музыканты глубоко переживают утрату своих поклонников.